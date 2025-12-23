Естонія профінансує аварійні ремонти енергетики України
Естонія ухвалила рішення спрямувати додаткові 2 млн євро до Енергетичного фонду підтримки України для відновлення української енергетичної інфраструктури.
Як повідомляє РБК-Україна, про це йдеться у заяві Міністерства клімату Естонії.
Зазначається, що кошти спрямують на покриття нагальних потреб українських енергетичних підприємств, зокрема закупівлю запасних частин, генераторів і палива, а також проведення аварійних ремонтних робіт.
Міністр енергетики та екології Естонії Андрес Сутт наголосив, що підтримка допоможе Україні впоратися з можливими викликами в зимовий період.
"Підтримка Естонії допоможе Україні впоратися з можливими труднощами, що чекають на неї цієї зими", – сказав він.
В уряді Естонії також нагадали, що раніше країна вже внесла до Фонду 620 тисяч євро за рахунок коштів Міністерства закордонних справ.
Енергетичний фонд підтримки України був створений у межах угоди між Європейською комісією та Міністерством енергетики України з метою мінімізації наслідків російських атак на критичну енергетичну інфраструктуру.
Обстріл України 23 грудня
Уночі та вранці російські війська знову здійснили масовану комбіновану атаку по території України, використавши понад 600 ударних дронів і десятки ракет.
Станом на 07:50 у більшості регіонів країни були введені аварійні відключення електроенергії. У Києві уламки ворожого безпілотника впали у Святошинському районі - за попередньою інформацією, постраждали щонайменше чотири людини.
На Сумщині удари БпЛА призвели до руйнування об’єкта критичної інфраструктури в Шостці, внаслідок чого значна частина міста залишилася без світла й тепла. Також під ударом опинилася Рівненська область: там пошкоджено багатоквартирний будинок, вибито вікна, зруйновано господарську споруду та пошкоджено три автомобілі.
Раніше президент Володимир Зеленський попереджав про ймовірність масованих атак у різдвяний період, попри заяви Кремля про відсутність так званого "різдвяного перемир’я".
Про наслідки нічної атаки - читайте у матеріалі РБК-Україна.