Эстония призвала увеличить помощь Украине от ЕС в пять раз
Евросоюз должен изменить свою модель поддержки Украины и увеличить размер помощи стране в пять раз.
Об этом заявил глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ERR.
"Европейские страны должны применить другой подход, другую парадигму поддержки Украины. Нынешнего темпа недостаточно", - заявил Рейнсалу.
"Посмотрим на ситуацию в перспективе: ВВП Украины составляет один процент от ВВП Евросоюза. По сути, вся эта борьба сейчас держится на Украине. Большая часть затрат на эту борьбу. А Европа в целом поддержала их примерно пятой частью процента своего ВВП. Мы же изменим ситуацию, если сможем поднять поддержку на вооружения и финансовую помощь до одного процента от нашего ВПП. И это совсем не драматическая цифра", - глава МИД Эстонии.
Ранее министр иностранных дел Дмитрий заявил, что правительство Эстонии передаст Украине генераторы.
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