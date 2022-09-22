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Эстония готовится разработать аналогичное приложение на основе "Дія"

Новина українською →
Четверг 22 сентября 2022 17:10
Эстония готовится разработать аналогичное приложение на основе "Дія" Фото: Эстония готовится разработать аналогичное приложение на основе "Действия" (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

После впечатлений от украинского приложения "Дія", Эстония заявила о возможности разработки аналогичного приложения.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова министра внешней торговли и информационных технологий Эстонии Кристиана Ярвана в интервью "Укринформу".

"Мы рассматриваем "Дія" на нескольких уровнях: программное обеспечение и варианты его использования, разработка отдельного приложения и внедрение на его платформе новых услуг. Каким будет % использования в этом приложении украинского продукта, а сколько эстонских наработок наши агентства должны рассчитать в ближайшие недели", – заявил министр.

Ярван отметил, что рассчитывает на то, что Эстонии удастся использовать больше опыта Украины и избежать дублирования работы нашей Минцифры.

Министерство информационных технологий Эстонии рассчитывает как можно быстрее реализовать соответствующий проект, поскольку "Дія" использует сервис обмена данными "Трембита", совместный с X-road.

"По крайней мере, на сегодняшний день мы не планируем перенимать вашу техническую инфраструктуру для электронного удостоверения личности, поскольку в Эстонии есть собственная достаточно зрелая и развитая технология", - добавляет Ярван.

В то же время министр заявил о приятных впечатлениях от биометрии и распознавания лица в "Дія ID". Ярван отметил, что рассчитывает на то, что Эстония также воспользуется этим опытом в будущем.

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