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Эстония присоединилась к иску против России о геноциде украинцев

Новина українською →
Таллин, Суббота 24 сентября 2022 13:52
Эстония присоединилась к иску против России о геноциде украинцев Фото: Эстония поддержала иск Украины против РФ (flickr by Shane MacClure)
Автор: Наталья Юрченко

Эстония присоединилась к иску Украины против России в Международном суде ООН по обвинениям в геноциде.

Об этом заявил глава МИД Урмас Рейнсалу, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Postimees.

Власти Эстонии воспользовались положениями статьи 63 Конвенции о предотвращении геноцида.

"Эстония вместе с другими участниками конвенции о предотвращении преступления геноцида желает вмешаться в спор между Украиной и Россией, поскольку агрессия России под предотвращением преступления геноцида и наказание за него подвергла серьезной опасности понятие такого ужасного преступления как геноцид", - отметил Рейнсалу.

Министр призывает суд дать справедливую оценку действиям России и агрессии против украинского народа.

Следует отметить, что Украина обратилась в Международный суд ООН 26 февраля, поскольку Россия оправдывала вторжение и вооруженную агрессию.

Напомним, по словам посла агента Украины в Международном суде ООН Антона Кориневича, пока ни одна страна в мире не может осудить Путина за геноцид украинского народа.

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