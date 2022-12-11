Эстония настоятельно призывает увеличить поставки вооружений Украине
Премьер-министр Эстонии Кайя Каллас призывает страны союзники увеличить поставки Украине вооружения, необходимого для защиты от российской полномасштабной военной агрессии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.
"Я настоятельно призываю всех союзников, в том числе Германию, направить в Украину все, что ей необходимо, чтобы защитить себя", - сказала глава эстонского правительства в интервью dpa.
Каллас подчеркивает, что ускорение поставок вооружений в Украину позволит не допустить увеличения количества жертв из-за непрекращающихся атак российских оккупантов.
"Если бы все союзники прислали оружие в январе или феврале, многие жизни были бы спасены", - отметила премьер Эстонии.
Согласно статистике Кильского института мировой экономики, граничащая с РФ страна Балтии поддержала Украину больше, чем любая другая страна в мире, с точки зрения валового внутреннего продукта. Когда дело доходит до поставок оружия, Эстония статистически опережает гораздо более крупные и финансово сильные европейские страны, такие как Италия или Испания, даже в абсолютных цифрах.
Ранее сообщалось, что по мнению президента Эстонии, ВСУ смогут зимой продолжить контрнаступление, поэтому союзники и партнеры должны усилить поддержку Украины и давление на РФ.
Напомним также, что Эстония ранее приняла решение присоединиться к иску против России о геноциде украинцев.
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