Эстония планирует передать Украине медицинские мобильные амбулатории
Эстония рассматривает возможность передачи Украине мобильных медицинских амбулаторий, позволяющих обеспечивать медицинскими услугами население в пострадавших от войны регионах.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Минреинтеграции.
Так, заместитель министра здравоохранения Украины Алексей Яременко встретился с представителями правительства Эстонской Республики. По итогам встречи стало известно, что Эстония может приобщиться к развитию медицинской инфраструктуры на деоккупированных территориях, разрушенной во время российской оккупации.
Кроме этого, страна изучает возможность передачи мобильных амбулаторий, чтобы обеспечить медицинскими услугами население в регионах, наиболее пострадавших от войны.
Напомним, Эстония отправила в украинские города еще 11 автобусов с генераторами и энергетическим оборудованием.
Также сообщалось, что премьер-министр Эстонии Кайя Каллас призывает страны-союзники увеличить поставки Украине вооружения, необходимого для защиты от российской полномасштабной военной агрессии.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.