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Эстония планирует передать Украине медицинские мобильные амбулатории

Новина українською →
Эстония, Вторник 20 декабря 2022 02:18
Эстония планирует передать Украине медицинские мобильные амбулатории Фото: Эстония планирует передать Украине мобильные амбулатории (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Эстония рассматривает возможность передачи Украине мобильных медицинских амбулаторий, позволяющих обеспечивать медицинскими услугами население в пострадавших от войны регионах.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Минреинтеграции.

Так, заместитель министра здравоохранения Украины Алексей Яременко встретился с представителями правительства Эстонской Республики. По итогам встречи стало известно, что Эстония может приобщиться к развитию медицинской инфраструктуры на деоккупированных территориях, разрушенной во время российской оккупации.

Кроме этого, страна изучает возможность передачи мобильных амбулаторий, чтобы обеспечить медицинскими услугами население в регионах, наиболее пострадавших от войны.

Напомним, Эстония отправила в украинские города еще 11 автобусов с генераторами и энергетическим оборудованием.

Также сообщалось, что премьер-министр Эстонии Кайя Каллас призывает страны-союзники увеличить поставки Украине вооружения, необходимого для защиты от российской полномасштабной военной агрессии.

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