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Естонія планує передати Україні медичні мобільні амбулаторії

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Естонія, Вівторок 20 грудня 2022 02:18
Естонія планує передати Україні медичні мобільні амбулаторії Фото: Естонія планує передати Україні мобільні амбулаторії (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Естонія розглядає можливість передачі Україні мобільних медичних амбулаторій, які дозволять забезпечувати медичними послугами населення в постраждалих від війни регіонах.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на пресслужбу Мінреінтеграції.

Так, заступник міністра охорони здоровʼя України Олексій Яременко зустрівся з представниками уряду Естонської Республіки. За підсумками зустрічі стало відомо, що Естонія може долучитися до розбудови медичної інфраструктури на деокупованих територіях, яка була зруйнована під час російської окупації.

Крім цього, країна вивчає можливість передачі мобільних амбулаторій, щоб забезпечити медичними послугами населення в регіонах, які найбільше постраждали від війни.

Нагадаємо, Естонія відправила до українських міст ще 11 автобусів з генераторами та енергетичним обладнанням.

Також повідомлялось, що прем'єр-міністр Естонії Кайя Каллас закликає країни-союзники збільшити постачання Україні озброєння, необхідного для захисту від російської повномасштабної військової агресії.

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