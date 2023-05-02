Благотворительный фонд "Все для победы" отреагировал на информационную атаку

Российские агенты пытаются остановить деятельность крупнейшего в Эстонии фонда MTÜ Slava Ukraini, активно помогающего Украине. На данный момент эстонский фонд собрал частные пожертвования на нужды Украины на сумму не менее 6,5 млн евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение фонда.

Как говорится в сообщении, информационная атака направлена на основательницу фонда Slava Ukraini Иоганну-Марию Лехтме, много лет прожившую в Украине, а сейчас депутат депутата Эстонии от либеральной партии Eesti 200.

Кампанию по дискредитации активистки активно поддерживают предатели Украины, среди которых Анатолий Шарий, а также 100-тысячные российские Telegram-каналы.

Представители фонда считают, что цель заказчиков - заблокировать работу благотворительного фонда, и, тем самым, существенно уменьшить поддержку Украины. По мнению эстонских экспертов, за медийной атакой стоят политические силы, которым на выборах в парламент Эстонии в 2019 году информационно помогали структуры Евгения Пригожина, владельца знаменитой ППК "Вагнер".

Для дискредитации Иоганны-Марии Лехтме используют безосновательные обвинения в адрес партнера MTÜ Slava Ukraini - украинского благотворительного фонда "Все для победы" и ООО "Айси Констракшн".

Специализацией БФ "Все для победы" является обеспечение технических, медицинских и пищевых потребностей украинских воюющих на передовой бойцов, а также гражданских жителей на деоккупированных территориях. Команда фонда постоянно лично доставляет под обстрел гуманитарную помощь в районы активных боевых действий.

"Отправляю российским агентам наше четкое сообщение: идите вслед за русским военным кораблем. Мы продолжаем работать - собирать гуманитарную и военную помощь и доставлять их боевым и гражданским. Вместе с нашими международными партнерами мы счастливы помогать Украине всеми имеющимися у нас возможностями", - прокомментировал основатель и директор фонда "Все для победы" Геннадий Васьков.

По сообщению фонда, в ближайшее время будет проведен официальный аудит его деятельности с тем, чтобы в очередной раз зафиксировать прозрачность и эффективность работы и партнерства.

Напомним, фонд "Все для победы" создан в начале полномасштабного вторжения России в Украину. Его усилиями уже приобретены и переданы непосредственно в зону боевых действий и на деоккупированные территории: более 340 автомобилей, более 350 дронов, более 50 тепловизоров и прицелов, более 100 глушителей, 22600 наборов продуктов, средств гигиены и вещей первой необходимости, более 100 медицинского назначения на сумму свыше 3 млн. евро, форма для военных на сумму свыше 1 млн. евро.