Эстония не подвергнется давлению со стороны РФ и не откажется возглавить ОБСЕ, - МИД

Эстония не намерена подчиняться России, которая выступает против запланированного на следующий год председательства балтийской страны в Организации по безопасности и сотрудничества в Европе.

Об этом заявил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ERR .

"Мы не откажемся от своей возможности быть председателем из-за того, что Россия может диктовать, кто им подходит", – сказал Цахкна.

По его словам, Россия хочет бороться не только с Эстонией, но и блокировать деятельность различных международных организаций, построенных на демократических началах и где учитываются интересы разных государств-членов.

"Москва хочет заблокировать эту деятельность, которая боролась бы и давала оценку агрессии России. Это вполне понятно, но это неприемлемо, и мы не поддадимся этому давлению", - заявил министр. Блокирование председательства Эстонии в ОБСЕ

Отмечается, что Эстония уже подавала свою кандидатуру на председательство в ОБСЕ в 2021 году, однако тогда Россия и Беларусь воспользовались возможностью заблокировать это, поскольку для утверждения кандидатуры нового председателя необходим консенсус.

"Все понимают, что вопрос не в Эстонии, а в поведении России. Посмотрим, что будет дальше. До следующего года еще есть время и обсуждения продолжаются", - отметил Цахкна.