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Эстония не подвергнется давлению со стороны РФ и не откажется возглавить ОБСЕ, - МИД

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Вторник 30 мая 2023 05:17
Эстония не подвергнется давлению со стороны РФ и не откажется возглавить ОБСЕ, - МИД Фото: министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Эстония не намерена подчиняться России, которая выступает против запланированного на следующий год председательства балтийской страны в Организации по безопасности и сотрудничества в Европе.

Об этом заявил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ERR.

"Мы не откажемся от своей возможности быть председателем из-за того, что Россия может диктовать, кто им подходит", – сказал Цахкна.

По его словам, Россия хочет бороться не только с Эстонией, но и блокировать деятельность различных международных организаций, построенных на демократических началах и где учитываются интересы разных государств-членов.

Отмечается, что Эстония уже подавала свою кандидатуру на председательство в ОБСЕ в 2021 году, однако тогда Россия и Беларусь воспользовались возможностью заблокировать это, поскольку для утверждения кандидатуры нового председателя необходим консенсус.

"Все понимают, что вопрос не в Эстонии, а в поведении России. Посмотрим, что будет дальше. До следующего года еще есть время и обсуждения продолжаются", - отметил Цахкна.

В министерстве иностранных дел Финляндии считают, что организация по безопасности и сотрудничеству в Европе может распастись из-за нежелания Российской Федерации и Беларуси одобрить председательство Эстонии.

"Если в 2024 году не будет председателя и не будет консенсуса на этот счет, то следующий год станет годом разрушения ОБСЕ как организации", - глава МИД Финляндии.

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ОБСЕ Российская Федерация Эстония
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