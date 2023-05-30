Эстония не подвергнется давлению со стороны РФ и не откажется возглавить ОБСЕ, - МИД
Эстония не намерена подчиняться России, которая выступает против запланированного на следующий год председательства балтийской страны в Организации по безопасности и сотрудничества в Европе.
Об этом заявил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ERR.
"Мы не откажемся от своей возможности быть председателем из-за того, что Россия может диктовать, кто им подходит", – сказал Цахкна.
По его словам, Россия хочет бороться не только с Эстонией, но и блокировать деятельность различных международных организаций, построенных на демократических началах и где учитываются интересы разных государств-членов.
Отмечается, что Эстония уже подавала свою кандидатуру на председательство в ОБСЕ в 2021 году, однако тогда Россия и Беларусь воспользовались возможностью заблокировать это, поскольку для утверждения кандидатуры нового председателя необходим консенсус.
"Все понимают, что вопрос не в Эстонии, а в поведении России. Посмотрим, что будет дальше. До следующего года еще есть время и обсуждения продолжаются", - отметил Цахкна.
В министерстве иностранных дел Финляндии считают, что организация по безопасности и сотрудничеству в Европе может распастись из-за нежелания Российской Федерации и Беларуси одобрить председательство Эстонии.
"Если в 2024 году не будет председателя и не будет консенсуса на этот счет, то следующий год станет годом разрушения ОБСЕ как организации", - глава МИД Финляндии.
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