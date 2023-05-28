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В Финляндии не исключают развал ОБСЕ: что произошло

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Финляндия, Воскресенье 28 мая 2023 22:12
В Финляндии не исключают развал ОБСЕ: что произошло Фото: министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто (flickr.com finnishgovernment)
Автор: Карина Левицкая

ОБСЕ может распасться из-за нежелания Российской Федерации и Беларуси одобрить председательство Эстонии.

Об этом заявил министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yle.

"Если в 2024 году не будет председателя и не будет консенсуса по этому поводу, то следующий год станет годом разрушения ОБСЕ как организации", - отметил Хаависто.

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе

Отмечается, что согласно уставу организации, председательство, которое ротируется между странами-членами, должно получить утверждение всеми 57 государствами-членами.

Однако в этом году Россия и Беларусь не поддержали кандидатуру Эстонии на пост председателя в следующем году, а сама Эстония отказаться от своей кандидатуры не готова.

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) была создана в 1994 году в Будапеште, когда серия встреч по вопросам европейской безопасности и сотрудничества переросла в самостоятельную организацию.

Первая встреча по вопросам безопасности и сотрудничества в Европе состоялась в 1975 году в Хельсинки по инициативе Финляндии и лично президента Финляндии Урхо Кекконена.

Как известно, ОБСЕ единственное европейское объединение по безопасности, которое объединяет Европу, Россию, США и Украину, и его главная цель заключается в предотвращении конфликтов, мониторинге мира и наблюдении за выборами.

В то же время, заместитель главы литовского МИД Мантас Адоменас заявил, что Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе в нынешнем ее виде безрезультативна. Такой она будет оставаться, пока в ее составе будут государства-агрессоры, такие, как Россия и Белоруссия.

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