Естонія не піддасться тиску з боку РФ і не відмовиться очолити ОБСЄ, - МЗС
Естонія не має наміру підкорятися Росії, яка виступає проти запланованого на наступний рік головування балтійської країни в Організації з безпеки та співробітництва в Європі.
Про це заявив міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ERR.
"Ми не відмовимося від своєї можливості бути головою через те, що Росія може диктувати, хто їм підходить", - сказав Цахкна.
За його словами, Росія хоче боротися не лише з Естонією, а й блокувати діяльність різних міжнародних організацій, які побудовані на демократичних засадах і де враховуються інтереси різних держав-членів.
Зазначається, що Естонія вже подавала свою кандидатуру на головування в ОБСЄ у 2021, однак тоді Росія та Білорусь скористалися можливістю заблокувати це, оскільки для затвердження кандидатури нового голови необхідний консенсус.
"Всі розуміють, що питання не в Естонії, а в поведінці Росії. Подивимося, що буде далі. До наступного року ще є час, і обговорення продовжуються", - зазначив Цахкна.
У міністерстві закордонних справ Фінляндії вважають, що організація з безпеки та співробітництва в Європі може розпастися через небажання Російської Федерації та Білорусі схвалити головування Естонії.
"Якщо у 2024 році не буде голови та не буде консенсусу з цього приводу, то наступний рік стане роком руйнування ОБСЄ як організації", - голова МЗС Фінляндії.
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