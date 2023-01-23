Эстония передает Украине все свои 155-мм гаубицы, - посол

Эстония в рамках нового крупнейшего пакета помощи Украине решила передать все свои 155-мм гаубицы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение посольства Эстонии в Украине.

Каймо Кууск.

Он отметил, что всего с начала войны Таллин выделил Украине несколько пакетов военной помощи, их общая сумма составляет более 1% ВВП страны.

Как известно, правительство Эстонии на прошлой неделе приняло решение выделить крупнейший пакет военной помощи Украине общей стоимостью 113 млн евро. В него вошли: