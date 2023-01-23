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Эстония передает Украине все свои 155-мм гаубицы, - посол

Фото: Эстония передает Украине все свои 155-мм гаубицы (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Эстония в рамках нового крупнейшего пакета помощи Украине решила передать все свои 155-мм гаубицы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение посольства Эстонии в Украине.

Каймо Кууск.

Он отметил, что всего с начала войны Таллин выделил Украине несколько пакетов военной помощи, их общая сумма составляет более 1% ВВП страны.

Как известно, правительство Эстонии на прошлой неделе приняло решение выделить крупнейший пакет военной помощи Украине общей стоимостью 113 млн евро. В него вошли:

  • десятки гаубиц калибра 155 мм FH-70 и 122-мм D-30;
  • тысячи артиллерийских снарядов калибра 155 мм;
  • сотни противотанковых гранатометов М2 "Карл-Густаф" с боеприпасами;
  • средства поддержки артиллерийских подразделений.

Напомним, ранее сообщалось, что Эстония планирует в этом месяце представить юридический план ареста российских активов в стране. Страна намерена первой в Европе начать передачу замороженных активов РФ Украине.

По оценкам эстонского органа по борьбе с отмыванием денег, замороженные средства на счетах, принадлежащих россиянам в стране, составляют почти 20 миллионов евро.

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