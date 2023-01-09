Эстония планирует опередить ЕС и начать процедуру конфискации активов РФ

Эстония планирует в этом месяце представить юридический план ареста российских активов в стране.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представителя Министерства иностранных дел Эстонии Михкеля Тамма, которое приводит Bloomberg.

"Законодательная база будет создана до конца января после того, как в конце декабря правительство в Таллинне поручило министерствам разработать план конфискации активов", - говорится в заявлении.

Эстония намерена представить план в то время, когда Европейская комиссия разработает общеблоковое соглашение о том, как распорядиться 300 миллиардами евро резервов российского центрального банка и миллиардами замороженных активов российских лиц, находящихся под санкциями.

Месяц назад премьер-министр Эстонии Кайя Каллас заявила, что членам ЕС необходимо продолжить работу по привлечению к ответственности за преступление агрессии и использованию замороженных активов России.

По оценкам эстонского органа по борьбе с отмыванием денег, замороженные средства на счетах, принадлежащих россиянам в стране, составляют почти 20 миллионов евро.