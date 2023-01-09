ua ru
Пн, 09 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Эстония планирует опередить ЕС и начать процедуру конфискации активов РФ

Новина українською →
Эстония, Понедельник 09 января 2023 20:11
Эстония планирует опередить ЕС и начать процедуру конфискации активов РФ Фото: Эстония планирует опередить ЕС и начать процедуру конфискации активов РФ (flickr by Shane MacClure)
Автор: Дмитрий Браславский

Эстония планирует в этом месяце представить юридический план ареста российских активов в стране.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представителя Министерства иностранных дел Эстонии Михкеля Тамма, которое приводит Bloomberg.

"Законодательная база будет создана до конца января после того, как в конце декабря правительство в Таллинне поручило министерствам разработать план конфискации активов", - говорится в заявлении.

Эстония намерена представить план в то время, когда Европейская комиссия разработает общеблоковое соглашение о том, как распорядиться 300 миллиардами евро резервов российского центрального банка и миллиардами замороженных активов российских лиц, находящихся под санкциями.

Месяц назад премьер-министр Эстонии Кайя Каллас заявила, что членам ЕС необходимо продолжить работу по привлечению к ответственности за преступление агрессии и использованию замороженных активов России.

По оценкам эстонского органа по борьбе с отмыванием денег, замороженные средства на счетах, принадлежащих россиянам в стране, составляют почти 20 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Эстония намерена первой в Европе начать передачу замороженных активов РФ Украине.

В Германии заморожены активы подсанкционных лиц или компаний из России на сумму около 5 млрд евро.

Кроме того, ЕС может разморозить 300 млрд евро резервов Центрального банка РФ, если она добровольно присоединится к восстановлению Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Эстония Евросоюз Санкции против России Война в Украине
NEWS
Британия рассматривает возможность поставки Украине танков Challenger 2, - Sky News
Британия рассматривает возможность поставки Украине танков Challenger 2, - Sky News
DAILY
Суд для Путина. Как наказать диктатора за войну в Украине и начать трибунал по России
Юлия Акимовакорреспондент Суд для Путина. Как наказать диктатора за войну в Украине и начать трибунал по России