UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Естонія передає Україні усі свої 155-мм гаубиці, - посол

Фото: Естонія передає Україні всі свої 155-мм гаубиці (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Естонія в рамках нового найбільшого пакету допомоги Україні вирішила передати усі свої 155-мм гаубиці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення посольства Естонії в Україні.

Каймо Кууск.

Він зазначив, що всього з початку війни Таллінн виділив Україні кілька пакетів військової допомоги, їх загальна сума становить понад 1% ВВП країни.

Як відомо, уряд Естонії минулого тижня ухвалив рішення виділити найбільший пакет військової допомоги Україні загальною вартістю 113 млн євро. До нього увійшли:

  • десятки гаубиць калібру 155 мм FH-70 та 122-мм D-30;
  • тисячі артилерійських снарядів калібру 155 мм;
  • сотні протитанкових гранатометів М2 "Карл-Густаф" із боєприпасами;
  • засоби підтримки артилерійських підрозділів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Естонія планує цього місяця подати юридичний план арешту російських активів у країні. Країна має намір першою у Європі розпочати передачу заморожених активів РФ Україні.

За оцінками естонського органу боротьби з відмиванням грошей, заморожені кошти на рахунках, що належать росіянам у країні, становлять майже 20 мільйонів євро.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЕстоніяВійськова допомогаВійна в Україні