Естонія передає Україні усі свої 155-мм гаубиці, - посол

Естонія в рамках нового найбільшого пакету допомоги Україні вирішила передати усі свої 155-мм гаубиці.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення посольства Естонії в Україні.
Каймо Кууск.
Він зазначив, що всього з початку війни Таллінн виділив Україні кілька пакетів військової допомоги, їх загальна сума становить понад 1% ВВП країни.
Як відомо, уряд Естонії минулого тижня ухвалив рішення виділити найбільший пакет військової допомоги Україні загальною вартістю 113 млн євро. До нього увійшли:
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Естонія планує цього місяця подати юридичний план арешту російських активів у країні. Країна має намір першою у Європі розпочати передачу заморожених активів РФ Україні.
За оцінками естонського органу боротьби з відмиванням грошей, заморожені кошти на рахунках, що належать росіянам у країні, становлять майже 20 мільйонів євро.
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