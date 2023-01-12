Еврокомиссия поддерживает планы Эстонии по конфискации финансовых активов РФ
Европейсская комиссия поддерживает идею Эстонии приступить к изъятию российских финансовых активов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представителя Еврокомиссии Кристиана Виганда.
Стоит отметить, что Еврокомиссия не против, чтобы Эстония начала процедуру конфискации российских активов, не дожидаясь других стран Европейского союза.
Кроме того, Виганд отметил, что введение в ЕС уголовной ответственности за обход санкций ускорит процесс изъятия активов РФ.
"Конечно, будет хорошо, если государства-члены ЕС будут предпринимать шаги в этом направлении", - отметил он.
Напомним, Эстония планирует в этом месяце представить юридический план ареста российских активов в стране. По оценкам эстонского органа по борьбе с отмыванием денег, замороженные средства на счетах, принадлежащих россиянам в стране, составляют почти 20 миллионов евро.
Также мы писали, что Эстония намерена первой в Европе начать передачу замороженных активов РФ Украине.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.