ua ru
Чт, 12 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Еврокомиссия поддерживает планы Эстонии по конфискации финансовых активов РФ

Новина українською →
Четверг 12 января 2023 14:50
Еврокомиссия поддерживает планы Эстонии по конфискации финансовых активов РФ Фото: Еврокомиссия поддерживает планы Эстонии по конфискации финансовых активов РФ (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Европейсская комиссия поддерживает идею Эстонии приступить к изъятию российских финансовых активов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представителя Еврокомиссии Кристиана Виганда.

Стоит отметить, что Еврокомиссия не против, чтобы Эстония начала процедуру конфискации российских активов, не дожидаясь других стран Европейского союза.

Кроме того, Виганд отметил, что введение в ЕС уголовной ответственности за обход санкций ускорит процесс изъятия активов РФ.

"Конечно, будет хорошо, если государства-члены ЕС будут предпринимать шаги в этом направлении", - отметил он.

Напомним, Эстония планирует в этом месяце представить юридический план ареста российских активов в стране. По оценкам эстонского органа по борьбе с отмыванием денег, замороженные средства на счетах, принадлежащих россиянам в стране, составляют почти 20 миллионов евро.

Также мы писали, что Эстония намерена первой в Европе начать передачу замороженных активов РФ Украине.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Эстония Российская Федерация Конфискация имущества
NEWS
Россия пойдет ва-банк. Данилов рассказал, чего ждать в годовщину войны
Россия пойдет ва-банк. Данилов рассказал, чего ждать в годовщину войны
DAILY
Битва за Соледар. Что происходит в боях под Бахмутом и как меняется фронт на Донбассе
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Битва за Соледар. Что происходит в боях под Бахмутом и как меняется фронт на Донбассе