У таборі мігрантів у Литві відбулися заворушення: поліція застосувала газ
У наметовому таборі на території полігону Руднинкай на кордоні Литви і Білорусі мігранти влаштували безлади через погане утримання. Протестувальників поліція розігнала за допомогою води з пожежного шланга і сльозогінного газу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал LRT.
За його даними, обурення мігрантів викликала нестача спальних мішків, брудна питна вода і намоклі намети. Нелегали спробували втекти з табору. Їх зупинила поліція за допомогою сльозогінного газу і струменя води з пожежного шланга.
Про постраждалих не повідомляється. Поліція затримала двох осіб. Їх вивели з табору. Одного з них повели до машини швидкої допомоги.
Журналісти порталу Delfi відзначили, що біля табору мігрантів знаходиться десять поліцейських машин і карета швидкої допомоги. Також до місця події привезли водомет, але він не застосовувався.
У наметовому таборі перебуває 380 мігрантів, які незаконно перетнули кордон Литви та Білорусі. Всього в нього планується поселити 800 нелегалів.
Riots in Lithuania migrant camp, Belarus regime fighting back against sanctions letting literally '00 migrants cross the border. There are now frequent flights from Baghdad, human traffickers know border with EU not guarded. Hybrid tactics, assymetrical #BorderCrisis #Migrant pic.twitter.com/ZmeZLdw1Mr— @profiler (@profilersystem) August 2, 2021
Нагадаємо, 1 серпня на територію Литви з Білорусі увірвалося рекордне число нелегальних мігрантів - понад 200 осіб.
Зазначимо, Євросоюз закликав білоруську владу не шантажувати Литву нелегальними мігрантами. В Євросоюзі пригрозили Білорусі новими санкціями.