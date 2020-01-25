У Польщі заявили, що Росія повинна виплатити репарації

Фото: Ярослав Качиньський (flickr.com pisorgpl)

Качиньський вимагає від Росії компенсації за Другу світову війну

Лідер керівної польської партії "Право та справедливість" Ярослав Качинський заявив, що Росія зобов'язана виплатити компенсацію за збитки, нанесені Польщі під час Другої світової війни. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bild.

За словами Качинського, репарації Польщі має сплатити не лише Німеччина, але й Російська Федерація. Він додав, що виплата компенсації навряд можлива найближчим часом.

"Росія також повинна платити. Але я не думаю, що наше покоління побачить, як Москва прийме свою відповідальність. У наших претензій немає терміну давності", - наголосив він.

Нагадаємо, раніше Нижня палата парламенту Польщі ухвалила резолюцію, в якій звинувачує Росію у "маніпулюванні історією". У документі стверджується, що Радянський Союз та нацистська Німеччина однаково відповідальні за початок Другої світової війни.

Також РБК-Україна писало, що Міністерство закордонних справ Польщі звинуватило російського президента Володимира Путіна у спотворенні історії Другої світової війни. Путін звинуватив Польщу в "участі у поділі Чехословаччини" та наголосив, що радянські війська увійшли в Польщу після того, як "польський уряд втратив контроль над збройними силами та над ситуацією в країні".