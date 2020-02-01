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Дуда не планує їхати в Росію на річницю Смоленської катастрофи

Новини » Політика     01.02.2020 - 18:04
Дуда не планує їхати в Росію на річницю Смоленської катастрофи
Фото: Анджей Дуда (flickr.com/poroshenkopetro)

Польська делегація братиме участь в пам'ятних заходах в Росії

Президент Польщі Анджей Дуда не планує візит до Російської Федерації на 10-ту річницю Смоленської катастрофи. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радіостанцію RMF.

За словами представника канцелярії польського президента Анджея Дери, враховуючи напруження у відносинах між Варшавою та Москвою наразі ведуть переговори щодо організації пам'ятних заходів в річницю аварії літака Ту-154М над Смоленськом, внаслідок чого загинув експрезидент Польщі Лех Качиньський.

"Однак після того, що сталося 10 років тому, я думаю, що президент не прибічник поїздки до Росії", - заявив він.

Дера додав, що польська делегація все ж буде присутньою на пам'ятних заходах у Смоленську.

Нагадаємо, раніше президент Польщі Анджей Дуда відмовився від візиту до Ізраїлю на пам'ятні заходи, присвячені 75-річчю визволення в'язнів Аушвіца. Свою відмову Дуда пояснив тим, що йому, на відміну від президентів Росії та Німеччини, не надали можливості виступити на цьому форумі.

Також РБК-Україна писало, що відносини між Польщею та Росією напружилися після того, як польський Сейм прийняв резолюцію, в якій звинуватив російську владу в "маніпулюванні історією". Польський парламент поклав на СРСР на нацистську Німеччину рівну відповідальність за початок Другої світової війни.

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