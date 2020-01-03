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Естонія обіцяє тримати українське питання на порядку денному Радбезу ООН

Новини » В світі     03.01.2020 - 04:25
Естонія обіцяє тримати українське питання на порядку денному Радбезу ООН
Ілюстративне фото (un.org)

З 1 січня Естонія буде представляти Східну Європу в Раді безпеки ООН

Естонія гарантує, що питання України весь час буде стояти на порядку денному Ради безпеки ООН. Про це сказав постійний представник Естонії при ООН Свен Юргенсон, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укринформ".

Зазначимо, що з 1 січня Естонія буде представляти Східну Європу в Радбезі ООН.

"Питання окупації України, зокрема Криму, сьогодні найважливіше, і ми намагатимемося постійно тримати його на порядку денному. Це найбільш болюче питання", - зазначив він.

Відповідаючи на запитання щодо конфліктів у Східній Європі, яким займатиметься Рада безпеки ООН, він сказав, що до них також належать ситуація у Придністров’ї та Грузії.

"Ми маємо також інші потенційні конфлікти — якщо ви подивитеся на Придністров’я чи на окупацію частини Грузії. Але українське питання найбільш гостре на цей момент", - зауважив Юргенсон.

1 січня до складу Ради безпеки ООН увійшли нові непостійні члени: Нігер, Сент-Вінсент і Гренадіни, Туніс, В’єтнам та Естонія, яка представлятиме регіон Східної Європи. Досі цю роль виконувала Польща, а ще раніше, у 2016-2017 роках, - Україна.

Нагадаємо, раніше в ООН заявиди, що звільнення колишніх бійців спецпідрозділу "Беркут", яких підозрюють в причетності до вбивства понад 40 протестувальників 20 лютого 2014 року, ускладнить розгляд справ Майдану.

Також, РБК-Україна писало, що постійний представник України в ООН Володимир Єльченко під час виступу на Генеральній асамблеї ООН заявив, що резолюція повинна покласти кінець порушення прав людини в Криму.

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