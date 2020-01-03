Эстония обещает держать украинский вопрос в повестке дня Совбеза ООН

Иллюстративное фото (un.org)

С 1 января Эстония будет представлять Восточную Европу в Совете безопасности ООН

Эстония гарантирует, что вопрос Украины все время будет стоять на повестке дня Совета безопасности ООН. Об этом сказал постоянный представитель Эстонии при ООН Свен Юргенсон, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укринформ".

Отметим, что с 1 января Эстония будет представлять Восточную Европу в Совбезе ООН.

"Вопрос оккупации Украины, в частности Крыма, сегодня самый важный, и мы постараемся постоянно держать его на повестке дня. Это самый больной вопрос", - отметил он.

Отвечая на вопрос о конфликтах в Восточной Европе, которыми будет заниматься Совет безопасности ООН, он сказал, что к ним также относятся ситуации в Приднестровье и в Грузии.

"Мы также (будем держать на повестке дня. – Ред.) другие потенциальные конфликты - если вы посмотрите на Приднестровье или на оккупацию части Грузии. Но украинский вопрос наиболее острый в данный момент", - отметил Юргенсон.

В состав Совета безопасности ООН с 1 января 20202 года вошли новые непостоянные члены: Нигер, Сент-Винсент и Гренадины, Тунис, Вьетнам и Эстония, которая будет представлять регион Восточной Европы. До сих пор эту роль выполняла Польша, а еще раньше, в 2016-2017 годах - Украина.

Напомним, ранее в ООН заявили, что освобождение бывших бойцов спецподразделения "Беркут", которых подозревают в причастности к убийству более 40 протестующих 20 февраля 2014 года, усложнит рассмотрение дел Майдана.

Также РБК-Украина писало, что постоянный представитель Украины в ООН Владимир Ельченко во время выступления на Генеральной ассамблее ООН заявил, что резолюция должна положить конец нарушению прав человека в Крыму.