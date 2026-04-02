Эстония назвала виновного в инциденте с дронами и опровергла пропаганду РФ

"Нам известно, что дроны либо сбились с курса, либо были перенаправлены. Мы также знаем, что Россия использует все средства радиоэлектронной борьбы, включая спуфинг и глушение", - сказала она.

Тагель добавила, что точные обстоятельства инцидента будут установлены в ходе расследования, которое возглавляет Государственная прокуратура, а расследование проводит Служба внутренней безопасности Эстонии.

"Мы также знаем, что Россия использует все, что есть в наличии, для пропагандистских целей. Поэтому мы должны подчеркнуть, что Эстония не открывала свое воздушное пространство никому с целью осуществления атак. И Украина не просила об этом", - подчеркнула она.

Напомним, глава МИД Украины Андрей Сибига сообщил, что страна-агрессор намеренно отклоняет украинские дроны в сторону стран Балтии, чтобы после этого использовать такие инциденты в целях пропаганды. Он добавил, что Украина имеет разведданные, которые это подтверждают.

Отметим, 29 марта, несколько беспилотников нарушили воздушное пространство Финляндии и упали на юго-востоке страны. Финский премьер Петтери Орпо подтвердил, что дроны, которые залетели на территорию страны, были украинскими.