Эстония назвала виновного в инциденте с дронами и опровергла пропаганду РФ

02.04.2026
2 мин
Есть две причины, по которым дроны оказались в стране
Валерий Ульяненко, Роман Кот
Иллюстративное фото: украинские дроны залетели в воздушное пространство Эстонии

Украинские дроны оказались в Эстонии, поскольку были перенаправлены или сбились с курса из-за действий РФ.

Об этом РБК-Украина сообщила советник по вопросам СМИ Департамента стратегических коммуникаций Минобороны Эстонии Лийза Тагель.

"Нам известно, что дроны либо сбились с курса, либо были перенаправлены. Мы также знаем, что Россия использует все средства радиоэлектронной борьбы, включая спуфинг и глушение", - сказала она.

Тагель добавила, что точные обстоятельства инцидента будут установлены в ходе расследования, которое возглавляет Государственная прокуратура, а расследование проводит Служба внутренней безопасности Эстонии.

"Мы также знаем, что Россия использует все, что есть в наличии, для пропагандистских целей. Поэтому мы должны подчеркнуть, что Эстония не открывала свое воздушное пространство никому с целью осуществления атак. И Украина не просила об этом", - подчеркнула она.

Напомним, глава МИД Украины Андрей Сибига сообщил, что страна-агрессор намеренно отклоняет украинские дроны в сторону стран Балтии, чтобы после этого использовать такие инциденты в целях пропаганды. Он добавил, что Украина имеет разведданные, которые это подтверждают.

Отметим, 29 марта, несколько беспилотников нарушили воздушное пространство Финляндии и упали на юго-востоке страны. Финский премьер Петтери Орпо подтвердил, что дроны, которые залетели на территорию страны, были украинскими.

В ответ в МИД Украины сообщили, что "ни в коем случае украинские дроны в сторону Финляндии не направлялись". В Киеве предположили, что беспилотники могли упасть из-за работы российских средств радиоэлектронной борьбы.

Кроме того, 25 марта в воздушное пространство стран Балтии залетели дроны из страны-агрессора. Один из них врезался в дымоход электростанции в Эстонии, тогда как в Латвии взорвался другой дрон, после чего были найдены его обломки.

