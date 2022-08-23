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Естонія назвала провокацією версію ФСБ Росії про вбивство Дугіної

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Таллінн, Вівторок 23 серпня 2022 02:50
Естонія назвала провокацією версію ФСБ Росії про вбивство Дугіної Фото: міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Артур Родивилов

Міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу назвав провокацією заяву ФСБ Росії про причетність до вбивства пропагандистки Дар'ї Дугіної якоїсь українки Наталії Вовк і її втечу в країну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ERR.

Він зазначив, що Росія намагається чинити тиск на Естонію, за її підтримку України.

"Естонія розглядає заяви ФСБ як провокацію РФ. Більше нам до цього нічого додати", - сказав Рейнсалу.

Нагадаємо, ФСБ заявила про нібито розкриття вбивства пропагандистки Дар'ї Дугіної. Підозрюваною назвали громадянку України Наталію Вовк, яка нібито працює на українські спецслужби.

Крім того, було опубліковано її "посвідчення", згідно з яким вона перебуває у складі полку "Азов". РФ також заявляє, що після вбивства Вовк змогла втекти до Естонії.

Увечері 21 серпня в Підмосков'ї підірвали автомобіль Land Cruiser Prado, в якому знаходилася Дугіна.

Російські ЗМІ почали тиражувати інформацію про нібито причетність української сторони, але в Офісі президента спростували таку можливість.

В "Азові" заявили, звинувачення РФ у причетності полку до підриву Дар'ї Дугіної є черговою так званою "візитівкою Яроша".

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