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ФСБ заявляє про причетність "Азова" до вбивства Дугіної. У полку відповіли

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Київ, Понеділок 22 серпня 2022 18:31
ФСБ заявляє про причетність "Азова" до вбивства Дугіної. У полку відповіли Фото: російська пропагандистка Дарина Дугіна (novoeizdanie.com)
Автор: Юлія Бойко

Окремий загін спеціального призначення "Азов" заперечує, що оголошена підозрюваною у вбивстві російської пропагандистки Дар'ї Дугіної нібито має до нього відношення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "Азова".

Зазначимо, сьогодні ФСБ заявила про нібито розкриття вбивства Дугіної. Підозрюваною назвали громадянку України Наталію Вовк, яка нібито працює на українські спецслужби. Крім того, було опубліковано її "посвідчення", згідно з яким вона числиться у складі полку "Азов".

"Жінка, ім'я і військове посвідчення якої опублікувала ФСБ у своєму звіті з розслідування теракту проти дочки російського пропагандиста Дугіна, не має ніякого відношення до полку "Азов" і ніколи не належала до нашого підрозділу", - йдеться в заяві.

Сам оприлюднений документ, яким Росія намагається довести причетність "Азова" до підриву Дар'ї Дугіної, є черговою так званою "візитівкою Яроша".

"А сам теракт - це підготовка до "трибуналу" над азовцями. Адже таким чином Росія підігріває громадську думку своїх громадян з приводу "необхідності" такого судилища. Ми категорично засуджуємо це незаконне судилище над українськими військовими і закликаємо всіх, в чиїх силах зупинити це, зробити все можливе, щоб так званого "трибуналу" не відбулося", - додали в Азові.

Хто така Дарина Дугіна

Дарина Дугіна - російська журналістка, працювала на провладні ресурси, в тому числі телеканали "Царгород", "Зірка" і RT. Доводиться дочкою відомому політологу і громадському діячеві Олександра Дугіна. Його книги заборонені в Україні, він вважається одним з ідеологів "руського міра".

Дарина Дугіна перебувала в санкційних списках США і Великобританії.

Нагадаємо, увечері 21 серпня в Підмосков'ї підірвали автомобіль Land Cruiser Prado, в якому знаходилася Дугіна.

Російські ЗМІ почали тиражувати інформацію про нібито причетність української сторони, але в Офісі президента спростували таку можливість.

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