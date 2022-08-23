Эстония назвала провокацией версию ФСБ России об убийстве Дугиной

Он отметил, что Россия пытается оказать давление на Эстонию, за ее поддержку Украины.

"Эстония рассматривает заявления ФСБ как провокацию РФ. Больше нам к этому нечего добавить", - сказал Рейнсалу.

Напомним, ФСБ заявила о якобы раскрытия убийства пропагандистки Дарьи Дугиной. Подозреваемой назвали гражданку Украины Наталью Вовк, которая якобы работает на украинские спецслужбы.

Кроме того, было опубликовано ее "удостоверение", согласно которому она числится в составе полка "Азов". РФ также заявляет, что после убийства Вовк смогла сбежать в Эстонию.

Вечером 21 августа в Подмосковье подорвали автомобиль Land Cruiser Prado, в котором находилась Дугина.

Российские СМИ начали тиражировать информацию о якобы причастности украинской стороны, но в Офисе президента опровергли такую возможность.

В "Азове" заявили, обвинение РФ в причастности полка к подрыву Дарьи Дугиной является очередной так называемой "визиткой Яроша".

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