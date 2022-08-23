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Эстония назвала провокацией версию ФСБ России об убийстве Дугиной

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Таллин, Вторник 23 августа 2022 02:50
Эстония назвала провокацией версию ФСБ России об убийстве Дугиной Фото: министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Артур Родивилов

Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу назвал провокацией заявление ФСБ России о причастности к убийству пропагандистки Дарьи Дугиной некой украинки Натальи Вовк и ее бегстве в страну.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ERR.

Он отметил, что Россия пытается оказать давление на Эстонию, за ее поддержку Украины.

"Эстония рассматривает заявления ФСБ как провокацию РФ. Больше нам к этому нечего добавить", - сказал Рейнсалу.

Напомним, ФСБ заявила о якобы раскрытия убийства пропагандистки Дарьи Дугиной. Подозреваемой назвали гражданку Украины Наталью Вовк, которая якобы работает на украинские спецслужбы.

Кроме того, было опубликовано ее "удостоверение", согласно которому она числится в составе полка "Азов". РФ также заявляет, что после убийства Вовк смогла сбежать в Эстонию.

Вечером 21 августа в Подмосковье подорвали автомобиль Land Cruiser Prado, в котором находилась Дугина.

Российские СМИ начали тиражировать информацию о якобы причастности украинской стороны, но в Офисе президента опровергли такую возможность.

В "Азове" заявили, обвинение РФ в причастности полка к подрыву Дарьи Дугиной является очередной так называемой "визиткой Яроша".

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