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Естонія має намір передати зброю Україні: очікує схвалення Німеччини

Автор: Марія Кучерявець

Естонія планує передати Україні 122-міліметрові гаубиці на тлі загрози нового вторгнення з боку РФ. Наразі країна очікує схвалення від Німеччини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Deutsche Welle.

За інформацією прес-секретаря Міноборони Німеччини, країна отримала від Естонії запит на схвалення поставки гаубиць до України, зараз він вивчається та перебуває "на відомчому узгодженні".

Разом з тим, процес має бути скоординований із Фінляндією.

Зазначено, що раніше в Естонії заявляли про намір передати Україні десятки протитанкових ракетних комплексів (ПТРК) Javelin і 122-міліметрових гаубиць.

Мова йде про артилерійські знаряддя, які були випущені ще в НДР, а в 1990 роки влада об'єднаної Німеччини продала їх Фінляндії.

При цьому сама Німеччина відмовляється від постачань Україні зброї.

Нагадаємо, у Нідерландах заявили, що готові до постачання оборонної зброї в Україну на тлі загрози вторгнення Росії, але цього потрібний запит НАТО.

Зазначимо, що Британія відправила Україні військових та 2000 одиниць озброєння.

Також Міністерство оборони Чехії має намір надати Україні артилерійські снаряди.

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Вторгнення Росії до УкраїниЕстонія