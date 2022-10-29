Эстония хочет наладить лучший прием украинских беженцев

Эстонское МВД объявило, что в соответствии с действующим законодательством все находящиеся в Эстонии лица, имеющие режим международной или временной защиты, должны сообщать свои контактные данные и реальное местонахождение.

"До сих пор мы просили украинских беженцев предоставлять нам такую информацию. Это делали немало людей, однако для лучшей организации работы с беженцами такое требование нужно сделать обязательным. Это позволит оперативно вносить необходимые уточнения, сэкономит рабочее время чиновников, но самое главное - обеспечит необходимую поддержку и помощь украинским беженцам, начиная с предоставления мест в школах или детсадах и заканчивая предоставлением медицинских услуг, рабочих мест и изучением языка", - пояснил министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс.

Кроме того, правительство Эстонии приняло меры по усилению контроля на границе, в частности в сфере улучшения информационного обмена между эстонскими и украинскими пограничниками. Также намечен дополнительный временный и выборочный пограничный контроль на эстонской границе.

"Однако такие изменения в законодательстве не означают, что украинских беженцев рассматривают как угрозу национальной безопасности страны", - подчеркнули в МВД Эстонии.