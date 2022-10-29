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Эстония хочет наладить лучший прием украинских беженцев

Фото: эстонские пограничники усилят контроль на своих границах (politseijapiirivalveamet.com)
Автор: Татьяна Зарембо

Министерство внутренних дел Эстонии инициировало изменения в законе об иностранцах, чтобы усовершенствовать контроль за украинскими беженцами. Цель - улучшение предоставления им социальных услуг и более достоверная оценка возможностей Таллинна принимать украинцев и дальше.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Postimees.

Эстонское МВД объявило, что в соответствии с действующим законодательством все находящиеся в Эстонии лица, имеющие режим международной или временной защиты, должны сообщать свои контактные данные и реальное местонахождение.

"До сих пор мы просили украинских беженцев предоставлять нам такую информацию. Это делали немало людей, однако для лучшей организации работы с беженцами такое требование нужно сделать обязательным. Это позволит оперативно вносить необходимые уточнения, сэкономит рабочее время чиновников, но самое главное - обеспечит необходимую поддержку и помощь украинским беженцам, начиная с предоставления мест в школах или детсадах и заканчивая предоставлением медицинских услуг, рабочих мест и изучением языка", - пояснил министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс.

Кроме того, правительство Эстонии приняло меры по усилению контроля на границе, в частности в сфере улучшения информационного обмена между эстонскими и украинскими пограничниками. Также намечен дополнительный временный и выборочный пограничный контроль на эстонской границе.

"Однако такие изменения в законодательстве не означают, что украинских беженцев рассматривают как угрозу национальной безопасности страны", - подчеркнули в МВД Эстонии.

Напомним, Эстония передала в Европейскую комиссию предложения по девятому пакету санкций против Российской Федерации. Об этом заявил министр иностранных дел Эстонии Урмаса Рейнсалу.

Кстати, гражданам России и Беларуси, проживающим в Эстонии, запретят владеть оружием. Такие меры вступят в силу с 1 декабря.

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Эстония