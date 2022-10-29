Естонія хоче налагодити кращий прийом українських біженців

Естонське МВС оголосило, що відповідно до чинного законодавства всі особи, які перебувають в Естонії і мають режим міжнародного або тимчасового захисту, повинні повідомляти свої контактні дані і реальне місцезнаходження.

"Дотепер ми просили українських біженців надавати нам таку інформацію. Це робили чимало людей, проте для кращої організації роботи з біженцями таку вимогу потрібно зробити обов'язковою. Це дасть змогу оперативно вносити необхідні уточнення, зекономить робочий час чиновників, але найголовніше - забезпечить необхідну підтримку і допомогу українським біженцям, починаючи з надання місць у школах або дитсадках і закінчуючи наданням медичних послуг, робочих місць і вивченням мови", - пояснив міністр внутрішніх справ Естонії Лаурі Ляенеметс.

Крім того, уряд Естонії вжив заходів щодо посилення контролю на кордоні, зокрема у сфері поліпшення інформаційного обміну між естонськими та українськими прикордонниками. Також заплановано додатковий тимчасовий і вибірковий прикордонний контроль на естонському кордоні.

"Проте такі зміни у законодавстві не означають, що українських біженців розглядають як загрозу національній безпеці країни", - підкреслили у МВС Естонії.