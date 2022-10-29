Естонія хоче налагодити кращий прийом українських біженців

Міністерство внутрішніх справ Естонії ініціювало зміни у закон про іноземців, аби вдосконалити контроль за українськими біженцями. Мета - поліпшення надання їм соціальних послуг і достовірніша оцінка можливостей Таллінна приймати українців і надалі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Postimees.
Естонське МВС оголосило, що відповідно до чинного законодавства всі особи, які перебувають в Естонії і мають режим міжнародного або тимчасового захисту, повинні повідомляти свої контактні дані і реальне місцезнаходження.
"Дотепер ми просили українських біженців надавати нам таку інформацію. Це робили чимало людей, проте для кращої організації роботи з біженцями таку вимогу потрібно зробити обов'язковою. Це дасть змогу оперативно вносити необхідні уточнення, зекономить робочий час чиновників, але найголовніше - забезпечить необхідну підтримку і допомогу українським біженцям, починаючи з надання місць у школах або дитсадках і закінчуючи наданням медичних послуг, робочих місць і вивченням мови", - пояснив міністр внутрішніх справ Естонії Лаурі Ляенеметс.
Крім того, уряд Естонії вжив заходів щодо посилення контролю на кордоні, зокрема у сфері поліпшення інформаційного обміну між естонськими та українськими прикордонниками. Також заплановано додатковий тимчасовий і вибірковий прикордонний контроль на естонському кордоні.
"Проте такі зміни у законодавстві не означають, що українських біженців розглядають як загрозу національній безпеці країни", - підкреслили у МВС Естонії.
Нагадаємо, Естонія передала до Європейської комісії пропозиції щодо дев’ятого пакета санкцій проти Російської Федерації. Про це заявив міністр закордонних справ Естонії Урмаса Рейнсалу.
До речі, громадянам Росії та Білорусі, які мешкають в Естонії, заборонять володіти зброєю. Такі заходи набудуть чинності з 1 грудня.
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