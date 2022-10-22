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Эстония объявила свои предложения по следующим санкциям против РФ: подробности

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Суббота 22 октября 2022 15:38
Эстония объявила свои предложения по следующим санкциям против РФ: подробности Фото: министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Эстония передала Европейской комиссии предложения по девятому пакету санкций против Российской Федерации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Эстонии Урмаса Рейнсалу, которое приводит издание ERR.

"Принципиальное решение Европейского совета об усилении санкций против России - это политическое заявление о волеизъявлении, которое должно быть реализовано быстро", - заявил Рейнсалу.

По его словам, Эстония хочет, чтобы девятый санкционный пакет еще больше расширил и усилил санкции против России и был введен как можно скорее.

Под дополнительные ограничения должны оказаться сферы энергетики, банковского дела, пропаганды в СМИ и торговли. Также санкции следует ввести в отношении дополнительных физических и юридических лиц.

Напомним, что у ЕС остается все меньше инструментов для давления на Россию. Об этом заявила премьер-министр Эстонии Кайя Каллас.

Польша и страны Балтии также предлагают новые санкции против РФ.

В ЕС предлагают ввести против Беларуси такие же санкции, как против РФ.

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