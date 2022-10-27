ua ru
Чт, 27 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Эстония лишит россиян и белорусов права владеть оружием

Новина українською →
Таллин, Четверг 27 октября 2022 20:22
Эстония лишит россиян и белорусов права владеть оружием Фото: Эстония лишит россиян и белорусов права владеть оружием (flickr by Shane MacClure)
Автор: Иван Носальский

Гражданам России и Беларуси, которые проживают в Эстонии, запретят владеть оружием. Такие меры введут в действие с 1 декабря.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на ERR, об этом заявил глава МВД Эстонии Лаури Ляэнеметс.

Права владеть оружием в Эстонии лишат не только россиян и белорусов, но и всех лиц без гражданства Эстонии, гражданства другой страны ЕС или страны НАТО.

"Сегодня мы одобрили поправки к закону об оружии, которые коснутся более 1325 человек и 3777 единиц оружия. В соответствии с ними, в Эстонии в дальнейшем владеть оружием смогут только граждане Эстонии, граждане ряда стран Европейского союза и некоторых стран НАТО", - рассказал министр.

По его словам, люди, которые не смогут владеть оружием, получат год для того, чтобы отказаться от него добровольно. Если же они не сделают этого по собственной инициативе, вопросом займется полиция.

"Исключение предполагается сделать для тех, кто являясь негражданами, имеет разрешение на оружие, и к моменту, когда срок этого разрешения закончится, они также должны избавиться от оружия. У кого-то этот срок закончится в 2023, у кого-то в 2024 году, то есть, это произойдет в течение ближайших трех-четырех лет", - добавил Ляэнеметс.

Напомним, о намерении лишить права владеть оружием россиян и белорусов, проживающих в Эстонии, стало известно еще 5 октября.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Беларусь Эстония
NEWS
Тотальная экономия света в Украине: какие меры принимают по областям
Тотальная экономия света в Украине: какие меры принимают по областям
DAILY
"Азовец" Владислав Дутчак: Россияне сами сделали из украинцев националистов
Роман Чернышевкорреспондент "Азовец" Владислав Дутчак: Россияне сами сделали из украинцев националистов