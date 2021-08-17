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Естонія готова прийняти до 10 біженців з Афганістану

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Естонія, Вівторок 17 серпня 2021 16:53
Естонія готова прийняти до 10 біженців з Афганістану Фото: прем'єр-міністр Естонії Кайя Каллас (wikimedia.org Kaja_Kallas)
Автор: Валерія Поліщук

Прем'єр-міністр Естонії Кайя Каллас заявила, що її країна готова прийняти до 10 осіб, евакуйованих з Афганістану. У це число входять люди, які працювали як з ЄС, так і з НАТО, і їхні найближчі родичі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу уряду Естонії.

Крім того, уряд Естонії планує прийняти людей, які працювали з гуманітарною та глобальною освітньою організацією Mondo в Афганістані. Точна кількість біженців буде відома найближчими днями.

"Хаос в Афганістані продовжує шокувати демократичний світ. Естонія хоче внести свій внесок у вирішення гуманітарної кризи в Афганістані і готова запропонувати притулок до десяти біженців. Зокрема, це люди, чиє життя на батьківщині знаходиться в небезпеці через співпрацю з ЄС або НАТО, а також їхні найближчі родичі",- заявила прем'єр Естонії.

Нагадавши, Німеччина призупинила фінансову допомогу на розвиток Афганістану.

Крім того, у Кабулі залишилися посольства тільки трьох країн - Росії, Китаю і Пакистану.

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