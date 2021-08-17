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Эстония готова принять до 10 беженцев из Афганистана

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Эстония, Вторник 17 августа 2021 16:53
Эстония готова принять до 10 беженцев из Афганистана Фото: премьер-министр Эстонии Кайя Каллас (wikimedia.org Kaja_Kallas)
Автор: Валерия Полищук

Премьер-министр Эстонии Кайя Каллас заявила, что ее страна готова принять до 10 человек, эвакуированных из Афганистана. В это число входят люди, которые работали как с ЕС, так и с НАТО, и их ближайшие родственники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу правительства Эстонии.

Кроме того, правительство Эстонии планирует принять людей, которые работали с гуманитарной и глобальной образовательной организацией Mondo в Афганистане. Точное количество беженцев будет известно в ближайшие дни.

"Хаос в Афганистане продолжает шокировать демократический мир. Эстония хочет внести свой вклад в разрешение гуманитарного кризиса в Афганистане и готова предложить убежище до десяти беженцев. В частности, это люди, чья жизнь на родине находится в опасности из-за сотрудничества с ЕС или НАТО, а также их ближайшие родственники", - заявила премьер Эстонии.

Напомним, Германия приостановила финансовую помощь на развитие Афганистана.

Кроме того, в Кабуле остались посольства только трех стран - России, Китая и Пакистана.

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