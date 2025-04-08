Эстония позволит военным уничтожать подозрительные суда: что стоит за этим решением

Парламент Эстонии хочет разрешить Силам обороны и Военно-морским силам применять военную силу к торговым судам. Однако есть нюанс.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ERR .

Как пишет издание, разрешение по применению военной силы можно будет использовать к торговым судам, которые подозреваются в намерении повредить подводные кабели и другие инфраструктурные объекты. Соответствующий законопроект эстонские власти будут рассматривать на заседании 9 апреля.

"В крайнем случае военные будут иметь право потопить подозрительное судно, которое не подчиняется их приказам", - пишет издание.

Цель таких изменений - позволить военным предотвращать такие инциденты, как сознательный обрыв иностранными торговыми судами морских кабелей и повреждения других объектов инфраструктуры. Ведь в последнее время количество таких случаев возросло.

В то же время, председатель комиссии по обороне Калев Стойческу заявил, что принятие закона и потопление судна - это чрезвычайная мера, которая будет применяться только "в очень экстремальных условиях, когда надо спасать многих людей, чтобы предотвратить катастрофу".

"Если Военно-морские силы и Силы обороны будут применять этот закон, то у них должны быть как дипломатическое обоснование, так и соответствующие средства, то есть суда, вооружение, а также законодательное и дипломатическое обеспечение", - рассказал бывший командующий ВМС Юри Саска.

Повреждение подводных кабелей

Напомним, в ноябре прошлого года оборвался финский подводный кабель, напрямую соединяющий Финляндию с Центральной Европой. Тогда же в Балтийском море обнаружили еще один поврежденный подводный кабель связи - между Литвой и Швецией.

А в декабре прошлого года стало известно о повреждении подводного электрокабеля Estlink 2, который соединяет Финляндию и Эстонию.

В ходе расследований выяснилось, что рядом с кабелями накануне обрывов были замечены торговые суда. В частности, было задержано судно Eagle S из теневого флота танкеров Российской Федерации. Согласно данным следствия, экипаж корабля планировал повредить еще один энергетический кабель Estlink 1, а также газопровод BalticConnector.

На фоне этих событий, европейские страны, которые имеют выход к Балтийскому морю, решили усилить там защиту. А Литва заявила о необходимости немедленного пересмотра правил судоходства и борьбы с теневыми флотами.