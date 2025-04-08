Естонія дозволить військовим знищувати підозрілі судна: що стоїть за цим рішенням

Парламент Естонії хоче дозволити Силам оборони та Військово-морським силам застосовувати військову силу до торгових судів. Однак є нюанс.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ERR.

Як пише видання, дозвіл щодо застосування військової сили можна буде використовувати до торгових судів, які підозрюються в намірі пошкодити підводні кабелі та інші інфраструктурні об'єкти. Відповідний законопроект естонська влада розглядатиме на засіданні 9 квітня.

"У крайньому разі військові матимуть право потопити підозріле судно, яке не підкоряється їхнім наказам", - пише видання.

Мета таких змін - дозволити військовим запобігати таким інцидентам, як свідомий обрив іноземними торговими судами морських кабелів та пошкодження інших об'єктів інфраструктури. Адже останнім часом кількість таких випадків зросла.

Водночас, голова комісії з оборони Калєв Стойческу заявив, що прийняття закону й потоплення судна - це надзвичайний захід, який застосовуватиметься лише "в дуже екстремальних умовах, коли треба рятувати багатьох людей, щоб запобігти катастрофі".

"Якщо Військово-морські сили та Сили оборони застосовуватимуть цей закон, то у них повинні бути як дипломатичне обґрунтування, так і відповідні засоби, тобто судна, озброєння, а також законодавче та дипломатичне забезпечення", - розповів колишній командувач ВМС Юрі Саска.

Пошкодження підводних кабелів

Нагадаємо, у листопаді минулого року обірвався фінський підводний кабель, що напряму з’єднує Фінляндію з Центральною Європою. Тоді ж у Балтійському морі виявили ще один пошкоджений підводний кабель зв'язку - між Литвою та Швецією.

А в грудні минулого року стало відомо про пошкодження підводного електрокабелю Estlink 2, який зʼєднує Фінляндію та Естонію.

Під час розслідувань з'ясувалось, що поруч з кабелями напередодні обривів було помічено торгові судна. Зокрема, було затримано судно Eagle S із тіньового флоту танкерів Російської Федерації. Згідно з даними слідства, екіпаж корабля планував пошкодити ще один енергетичний кабель Estlink 1, а також газопровід BalticConnector.

На тлі цих подій, європейські країни, які мають вихід до Балтійського моря, вирішили посилити там захист. А Литва заявила про необхідність негайного перегляду правил судноплавства та боротьби з тіньовими флотами.