Эстония досрочно прекращает всю закупку российских нефтепродуктов

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание Postimees .

"Позиция Эстонии всегда заключалась в том, что с этим нужно покончить как можно быстрее", - добавил министр.

Рейнсалу добавил, что ЕС установил постепенный переходный период введения санкций на импорт и транзит российских нефтепродуктов. Он должен закончиться в феврале следующего года. Пока благодаря соседству с Россией и близко расположенными портами экспорт этой продукции в Эстонию продолжается.

"С 5 декабря транзит российской нефти и нефтепродуктов в Эстонии должен быть полностью прекращен", - заявлял ранее министр иностранных дел Урмас Рейнсалу.

Речь идет о запрещении импорта российских нефтепродуктов до завершения установленного Европейским Союзом переходного периода и запрещается его ввоз с 5 декабря.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в США могут попытаться установить предельную цену на нефть, экспортируемую из России выше 60 долларов за баррель.

Тем временем Москва все же может получить достаточное количество танкеров, для отгрузки большей части своей нефти вне новой цены, которая была установлена G7.

Грузия, со своей стороны, закупила у России нефти в четыре раза больше, чем в прошлом.

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