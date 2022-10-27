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Естонія достроково припиняє всю закупівлю російських нафтопродуктів

Фото: Естонія достроково припиняє всю закупівлю російських нафтопродуктів (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Уряд Естонії в четвер схвалив постанову, згідно з якою припиняється весь імпорт російських нафтопродуктів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання Postimees.

Мова йде про заборону імпорту російських нафтопродуктів до завершення встановленого Європейським Союзом затяжного перехідного періоду і забороняється його ввезення з 5 грудня.

"З 5 грудня транзит російської нафти й нафтопродуктів в Естонії має бути повністю припинено", - заявляв раніше міністр закордонних справ Урмас Рейнсалу.

Рейнсалу додав, що ЄС встановив поступовий перехідний період запровадження санкцій на імпорт і транзит російських нафтопродуктів. Він має закінчитися у лютому наступного року. Поки що завдяки сусідству з Росією і близько розташованими портами експорт цієї продукції в Естонію триває.

"Позиція Естонії завжди полягала в тому, що з цим потрібно покінчити якнайшвидше", - додав міністр.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в США можуть спробувати встановити граничну ціну на нафту, що експортується з Росії вище 60 доларів за барель.

Тим часом Москва все ж може отримати достатню кількість танкерів, для відвантажування більшої частини своєї нафти поза новою ціною, яка була встановлена G7.

Грузія, зі свого боку, закупила у Росії нафти в чотири рази більше, ніж торік.

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