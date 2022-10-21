США рассматривают вариант более высокой предельной цены на нефть РФ, чем раньше, - Bloomberg

Официальные лица США могут попытаться установить граничную цену на экспортируемую из России нефть выше 60 долларов за баррель, что является более высоким уровнем, чем сообщалось ранее.

Издание сообщает, что это основывается на выступлениях и ссылках на исторические данные о ценах, которые официальные лица заявили, что будут использоваться как частичный ориентир. Предварительные обсуждения плана, разработанного министерством финансов США в рамках более широкой международной реакции на вторжение России в Украину, были сосредоточены на потолке от 40 до 60 долларов.

США искали цену, которая была бы достаточно высокой для покрытия производственных затрат и стимулирования продолжения производства. Между тем, президент РФ Владимир Путин и другие российские официальные лица заявили, что не будут продавать газ странам, поддерживающим ограничение, которое подвергается критике со стороны инсайдеров отрасли и даже некоторых союзников США как нетрудоспособного.

Высший потолок урезал бы одну из публично заявленных целей плана, которая заключается в том, чтобы избавить Москву от доходов от нефти, помогающих финансировать войну. Однако это также будет соответствовать другим целям ограничения – удержанию российской нефти на рынке - с приближением промежуточных выборов в США и ростом цен на бензин. Министр финансов Джанет Йеллен и его заместитель Уолли Адейемо неоднократно указывали на исторические цены на российскую нефть как ориентир при установлении предела. США намерены добиваться введения потолка цен на нефть РФ на уровне 60 долларов за баррель, стремясь сохранить российское топливо на мировом рынке.

"Цена будет установлена совместно с нашей коалицией, и решение еще не принято. Уровень, на котором Россия исторически продавала нефть - это лишь одна точка данных, которую мы рассматриваем", - заявил на этой неделе представитель министерства финансов Майкл Гвин.