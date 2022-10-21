Россия сможет частично обойти ценовой потолок на нефть, - Reuters

Россия может получить доступ к достаточному количеству танкеров, чтобы отгружать большую часть своей нефти вне нового ценового, установленного странами "Большой семерки".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

В прошлом месяце страны G7 договорились ограничить продажи российской нефти по принудительно низкой цене к 5 декабря.

Как отмечается в публикации, месяцы дискуссий между Соединенными Штатами и этими страховыми, торговыми и судоходными компаниями смягчили опасения по поводу санкций. Теперь все стороны понимают, что Россия может в значительной степени обойти план с помощью своих собственных кораблей и услуг.

Оценки того, что 80-90% российской нефти будут по-прежнему выходить за пределы механизма ограничения, небезосновательны, заявил агентству Reuters представитель министерства финансов США.

В результате только от 1 до 2 млн баррелей в сутки экспорта российской нефти и нефтепродуктов может быть остановлено, если страна откажется соблюдать ограничение, сказал чиновник. В сентябре Россия экспортировала более 7 млн баррелей в сутки. Это может создать финансовые и технические трудности для России, но также лишит мир 1-2% ее глобального предложения.

Соединенным Штатам известно о том, что некоторые корабли меняют страну происхождения, а торговые предприятия перемещаются за пределы G7, чтобы уклониться от плана, добавил чиновник.

По словам чиновника, Россия понесет расходы из-за необходимости совершать более длительные рейсы и будет переведена в категорию страхования и финансирования низкого качества, что вселяет в Соединенные Штаты оптимизм. Россия будет вынуждена со временем продавать в пределах ценового предела.

Теневой флот

"Теоретически существует достаточно большой теневой флот, чтобы продолжить поставки российской нефти после 5 декабря", - заявила Андреа Оливи, руководитель отдела наливных грузов в гиганте торговли сырьевыми товарами Trafigura.

По ее словам, многие из этих теневых судов смогут застраховаться самостоятельно или они смогут быть застрахованы российскими компаниями.

Банк JP Morgan считает влияние ценового потолка смягченным, поскольку Россия почти полностью обходит запрет, направляя китайские, индийские и собственные суда, средний возраст которых составляет почти 20 лет, что относительно много по стандартам судоходства.

В результате российский экспорт в декабре может сократиться всего на 600 тысяч баррелей в сутки по сравнению с сентябрем, добавил банк.

По словам Норберта Рукера, главы экономического отдела швейцарской компании по управлению активами Julius Baer, перемещаются не только корабли, но и службы, необходимые для их движения и движения их нефтяных грузов.

"Нефтетрейдеры, торгующие российской нефтью, больше не находятся в Швейцарии, Женеве или Лондоне. Они перемещаются на Ближний Восток. Если вы посмотрите на азиатских покупателей нефти, кораблей, страховки, то, похоже, все это все чаще делается из Азии", - сказал Рукер.

Согласованный в сентябре план ограничения цен G7 был предложен Соединенными Штатами игрокам отрасли в качестве предохранительного клапана для полного запрета ЕС на поставки из России, одобренного в июне. Услуги страхования, учитывающие законодательство ЕС, обеспечивают 95% мировой торговли нефтью с судов, а это означает, что действия ЕС могли бы остановить большую часть российского экспорта.