Эстония депортировала гражданина Украины за сотрудничество с ФСБ

По предложению Полиции безопасности Эстонии (КаПо) Департамент полиции и пограничной охраны аннулировал вид на жительство Матлака из соображений национальной безопасности. Он проживал в стране с 2019 года.

КаПо установила, что украинец имел контакты с российской спецслужбой ФСБ и своими действиями поддерживал агрессию России против Украины. Департамент полиции и пограничной охраны выдворил Матлака с территории Эстонии и передал его украинским властям для дальнейших действий.

"Все иностранные граждане, проживающие и находящиеся в Эстонии, а также граждане Эстонии обязаны сообщать Полиции безопасности о контактах с иностранными спецслужбами", - отметила пресс-секретарь КаПо Марта Тууль.

Она призвала тех, кто оказался под влиянием вражеских разведок, обращаться в Полицию безопасности по адресу kapo@kapo.ee.

"Эстония - демократическое государство, которое поддерживает людей. Но чрезвычайно важно, чтобы сами граждане проявляли инициативу и желание выйти из ловушек, в которые попали из-за действий вражеских спецслужб", - подчеркнула Тууль.