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Естонія депортувала громадянина України за співпрацю з ФСБ

Фото: Естонія депортувала громадянина України за співпрацю з ФСБ (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Естонія видворила та передала українській владі громадянина України Станіслава Матлака. Він підтримував контакти з російською ФСБ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ERR.

За пропозицією Поліції безпеки Естонії (КаПо) Департамент поліції та прикордонної охорони анулював посвідку на проживання  Матлака з міркувань національної безпеки. Він проживав у країні з 2019 року.

КаПо встановила, що українець мав контакти з російською спецслужбою ФСБ і своїми діями підтримував агресію Росії проти України. Департамент поліції та прикордонної охорони видворив Матлака з території Естонії та передав його українській владі для подальших дій.

"Усі іноземні громадяни, які проживають і перебувають в Естонії, а також громадяни Естонії зобов'язані повідомляти Поліції безпеки про контакти з іноземними спецслужбами", - зазначила прессекретар КаПо Марта Тууль.

Вона закликала тих, хто опинився під впливом ворожих розвідок, звертатися до Поліції безпеки за адресою kapo@kapo.ee.

"Естонія - демократична держава, яка підтримує людей. Але надзвичайно важливо, щоб самі громадяни проявляли ініціативу та бажання вийти з пасток, у які потрапили через дії ворожих спецслужб", - підкреслила Тууль.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що у Німеччині та Швейцарії правоохоронці затримали трьох громадян України. Ії підозрюють у спробі відправити посилки з вибуховими пристроями за дорученням російських спецслужб.

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