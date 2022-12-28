Эстония дала неутешительный прогноз по исключению России из Совбеза ООН

В Министерстве иностранных дел Эстонии сообщили, что в настоящее время у Украины нет достаточной поддержки в вопросе исключения России из Совета безопасности ООН.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ERR.EE.
Вице-канцлер Министерства иностранных дел Эстонии Мярт Вольмер сказал, что большинство государств не разделяют подход Украины к вопросу членства России в Совете Безопасности ООН.
Вольмер пояснил, что
Напомним, Украина официально инициировала исключение России из Совбеза ООН. Как пояснили в украинском МИД, Москва получила место в Совбезе в результате нарушения устава ООН.
Кроме того, 23 декабря глава Евросовета выступил за прекращение членства России в Совбезе ООН.
Ранее СМИ сообщили, что Конгресс США рассмотрит резолюцию об исключении России из Совбеза ООН.
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