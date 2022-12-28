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Естонія дала невтішний прогноз щодо виключення Росії з Радбезу ООН

Фото: Естонія дала невтішний прогноз щодо виключення Росії з Радбезу ООН (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

У Міністерстві закордонних справ Естонії повідомили, що наразі Україна не має достатньої підтримки у питанні виключення Росії з Ради безпеки ООН.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ERR.EE.

Віце-канцлер Міністерства закордонних справ Естонії Мярт Вольмер сказав, що більшість держав не поділяють підхід України до питання членства Росії в Раді Безпеки ООН.

Вольмер пояснив, що

Нагадаємо, Україна офіційно ініціювала виключення Росії з Ради безпеки ООН. Як пояснили в українському МЗС, Москва отримала місце в Радбезі в результаті порушення статуту ООН.

Крім того, 23 грудня глава Євроради виступив за припинення членства Росії в Радбезі ООН.

Раніше ЗМІ повідомили, що Конгрес США розгляне резолюцію про виключення Росії з Радбезу ООН.

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