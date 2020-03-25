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В Естонії зафіксували першу смерть від коронавірусу

Новини » Коронавірус     25.03.2020 - 20:15
В Естонії зафіксували першу смерть від коронавірусу
Ілюстративне фото (twitter.com ChuBailiang)

Від вірусу померла 83-річна жінка, у якої були хронічні проблеми з серцево-судинною системою

В Естонській Республіці зафіксована перша смерть від коронавірусної інфекції. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ERR.

Повідомляється, що в Центральній Талліннській лікарні від вірусу померла 83-річна жінка. Її госпіталізували 20. Раніше у неї були хронічні проблеми з серцево-судинною системою.

"Це дуже сумний день. Ми повинні бути готові до того, що вірус призведе до інших смертей в Естонії. Саме тому дуже важливо уважно стежити за особами похилого віку та тими, хто має хронічні хвороби", - зазначив керівник кризового центру естонського агентства охорони здоров'я Аркадій Попов.

Нагадаємо, естонський уряд продовжило термін законного перебування на території Естонії для українців та інших іноземців. Рішення стосується іноземців, які опинилися заблокованими на території Естонії через закриття кордонів для боротьби з коронавірусом.

Крім того, влада Естонії оголосили про введення надзвичайного стану до 1 травня у зв'язку зі спалахом коронавірусу. З 16 березня в Естонії було зупинено навчальний процес у навчальних закладах. Крім того, були заборонені всі публічні зібрання, скасовано спортивні змагання, а музеї та кінотеатри закриті.

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