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Естонія продовжила українцям терміни перебування в країні

Новини » Коронавірус     17.03.2020 - 15:09
Естонія продовжила українцям терміни перебування в країні
Ілюстративне фото (schengenvisainfo.com)

Іноземці у період карантину матимуть законну підставу перебувати в країні

Влада Естонії продовжила термін законного перебування на території країни для українців та інших іноземців. Про це повідомляє РБК-Україна посилаючись на Міністерство закордонних справ України (МЗС).

Як повідомляється, Департамент прикордонної служби Естонії прийняв рішення, що іноземці, які на 12 березня мали законну підставу для перебування в Естонії, і повернення додому яких зараз ускладнено, матимуть законну підставу тимчасово перебувати в країні й надалі.

РБК-Україна писало, що Міністерство закордонних справ України роз'яснило, що робити громадянам України, яким потрібно повернутися з Польщі після введення карантинних заходів через коронавірус.

Нагадаємо, Департамент консульської служби Міністерства закордонних справ України припиняє прийом громадян у зв’язку з коронавірусом.

Також, влада Естонії оголосили про введення надзвичайного стану до 1 травня у зв'язку зі спалахом коронавірусу. З 16 березня в Естонії було зупинено навчальний процес у навчальних закладах. Крім того, були заборонені всі публічні зібрання, скасовано спортивні змагання, а музеї та кінотеатри закриті.

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