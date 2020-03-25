В Эстонии зафиксировали первую смерть от коронавируса

Иллюстративное фото (twitter.com ChuBailiang)

От вируса скончалась 83-летняя женщина, у которой были хронические проблемы с сердечно-сосудистой системой

В Эстонской Республике зафиксирована первая смерть от коронавирусной инфекции. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ERR.

Сообщается, что в Центральной Таллинской больнице от вируса умерла 83-летняя женщина. Ее госпитализировали 20. Ранее у нее были хронические проблемы с сердечно-сосудистой системой.

"Это очень печальный день. Мы должны быть готовы к тому, что вирус приведет к другим смертей в Эстонии. Именно поэтому очень важно внимательно следить за лицами преклонного возраста и теми, кто имеет хронические болезни", - отметил руководитель кризисного центра эстонского агентства здравоохранения Аркадий Попов.

Напомним, эстонское правительство продлило срок законного пребывания на территории Эстонии для украинцев и других иностранцев. Решение касается иностранцев, которые оказались заблокированными на территории Эстонии из-за закрытия границ для борьбы с коронавирусом.

Кроме того, власти Эстонии объявили о введении чрезвычайного положения до 1 мая в связи со вспышкой коронавируса. С 16 марта в Эстонии был остановлен учебный процесс в учебных заведениях. Кроме того, были запрещены все публичные собрания, отменены спортивные соревнования, а музеи и кинотеатры закрыты.