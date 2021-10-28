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В Естонії посилили масочний режим

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Таллінн, Четвер 28 жовтня 2021 17:13
В Естонії посилили масочний режим Фото: в Естонії посилили масочний режим (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Уряд Естонії прийняв рішення посилити масочний режим в країні. Посилені заходи почнуть діяти з п'ятниці, 29 жовтня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ERR.

Так, маски необхідно буде носити в театрах, на концертах і в кіно, в розважальних закладах, музеях і на виставках, а також в місцях громадського харчування.

Без маски не можна перебувати і на публічних зборах та інших заходах. Знімати маску можна під час їжі в ресторані.

Крім того, згідно з розпорядженням уряду, маски треба носити в приміщеннях загального користування в саунах, спа-центрах, басейнах і аквапарках; при зіткненні з водою їх можна знімати.

На тренуваннях, спортивних змаганнях, а також заходах з фізичної активності теж слід носити маски в приміщеннях загального користування, але вимога не діє щодо безпосереднього заняття спортом.

Якщо носіння маски протипоказано людині за станом здоров'я, він повинен це довести відповідною довідкою від лікаря.

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