В Эстонии ужесточили масочный режим

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ERR .

Так, маски необходимо будет носить в театрах, на концертах и в кино, в развлекательных заведениях, музеях и на выставках, а также в местах общественного питания.

Без маски нельзя находиться и на публичных собраниях и прочих мероприятиях. Снимать маску можно во время еды в ресторане.

Кроме того, согласно распоряжению правительства, маски надо носить в помещениях общего пользования в саунах, спа-центрах, бассейнах и аквапарках; при соприкосновении с водой их можно снимать.

На тренировках, спортивных соревнованиях, а также мероприятиях по физической активности тоже следует носить маски в помещениях общего пользования, но требование не действует в отношении непосредственного занятия спортом.

Если ношение маски противопоказано человеку по состоянию здоровья, он должен это доказать соответствующей справкой от врача.