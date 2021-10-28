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В Эстонии ужесточили масочный режим

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Таллин, Четверг 28 октября 2021 17:13
В Эстонии ужесточили масочный режим Фото: В Эстонии ужесточили масочный режим (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Правительство Эстонии приняло решение ужесточить масочный режим в стране. Усиленные меры начнут действовать с пятницы, 29 октября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ERR.

Так, маски необходимо будет носить в театрах, на концертах и в кино, в развлекательных заведениях, музеях и на выставках, а также в местах общественного питания.

Без маски нельзя находиться и на публичных собраниях и прочих мероприятиях. Снимать маску можно во время еды в ресторане.

Кроме того, согласно распоряжению правительства, маски надо носить в помещениях общего пользования в саунах, спа-центрах, бассейнах и аквапарках; при соприкосновении с водой их можно снимать.

На тренировках, спортивных соревнованиях, а также мероприятиях по физической активности тоже следует носить маски в помещениях общего пользования, но требование не действует в отношении непосредственного занятия спортом.

Если ношение маски противопоказано человеку по состоянию здоровья, он должен это доказать соответствующей справкой от врача.

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