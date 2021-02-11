В Естонії назвали принизливими підсумки візиту Борреля в Москву

Каллас, виступаючи в парламенті своєї країни, заявила, що Росія принизила представника Європи і саму Європу.

"Я думаю, все це остудить людей, які наївно сподівалися, що з Росією можливий діалог. Росія однозначно не бажає діалогу, і ми повинні виходити з цього факту", - підкреслила прем'єр-міністр.

У той же час вона не приєдналася до вимоги відставки Борреля, яку висловлюють деякі європейські політики.

"Ми повинна спостерігати за Росією і вводити санкції", - сказала Каллас.