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В Естонії назвали принизливими підсумки візиту Борреля в Москву

Автор: Инна Собора

Прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас назвала принизливими підсумки візиту представника ЄС із зовнішньої політики Жозепа Борреля в Москву. Однак вона не підтримала його відставку.

Про це повідомляє DW.

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Каллас, виступаючи в парламенті своєї країни, заявила, що Росія принизила представника Європи і саму Європу.

"Я думаю, все це остудить людей, які наївно сподівалися, що з Росією можливий діалог. Росія однозначно не бажає діалогу, і ми повинні виходити з цього факту", - підкреслила прем'єр-міністр.

У той же час вона не приєдналася до вимоги відставки Борреля, яку висловлюють деякі європейські політики.

"Ми повинна спостерігати за Росією і вводити санкції", - сказала Каллас.

РБК-Україна писало, що більш ніж 80 депутатів Європейського парламенту підписали лист з пропозицією відправити у відставку Борреля після візиту в Москву.

Нагадаємо, Боррель минулого тижня був з візитом в Москві.

За підсумками поїздки він заявив, що Росія не зацікавлена у переломі відносин з Євросоюзом в кращу сторону. І висилка дипломатів на цьому тижні стала тому підтвердженням.

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