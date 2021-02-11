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В Эстонии назвали унизительными итоги визита Борреля в Москву

Автор: Инна Собора

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас назвала унизительными итоги визита представителя ЕС по внешней политике Жозепа Борреля в Москву. Однако она не поддержала его отставку.

Об этом сообщает DW.

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Каллас, выступая в парламенте своей страны, заявила, что Россия унизила представителя Европы и саму Европу.

"Я думаю, все это остудит людей, которые наивно надеялись, что с Россией возможен диалог. Россия однозначно не желает диалога, и мы должны исходить из этого факта", - подчеркнула премьер-министр.

В то же время она не присоединилась к требованиям отставки Борреля, которое высказывают некоторые европейские политики.

"Мы должна наблюдать за Россией и вводить санкции", - сказала Каллас.

РБК-Украина писало, что более чем 80 депутатов Европейского парламента подписали письмо с предложением отправить в отставку Борреля после визита в Москву.

Напомним, Боррель на прошлой неделе был с визитом в Москве.

По итогам поездки он заявил, что Россия не заинтересована в переломе отношений с Евросоюзом в лучшую сторону. И высылка дипломатов на этой неделе стала тому подтверждением.

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