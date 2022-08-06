В Естонії назвали мету Путіна в Україні і розповіли, як його зупинити

В Естонії вважають, що головною метою президента Росії Володимира Путіна є повний контроль над Україною. Для зриву його планів необхідні три умови.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави МЗС Естонії Урмаса Рейнсалу в інтерв'ю " 24 каналу ".

"Мета Путіна-повний контроль над Україною. Сила зброї і сила волі країн Заходу повинні зупинити режим Путіна на шляху агресії. Тільки негайна і неминуча розплата за злочинні дії, сила української армії і сила волі західного світу зможе зупинити вбивцю", - підкреслив Рейнаслу.

За його словами, зараз необхідно усвідомити, що війна, яку ініціював Путін, є загрозою для всього світу.