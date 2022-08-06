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В Эстонии назвали цель Путина в Украине и рассказали, как его остановить

Новина українською →
Суббота 06 августа 2022 19:41
В Эстонии назвали цель Путина в Украине и рассказали, как его остановить Фото: Урмас Рейнсалу, глава МИД Эстонии (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

В Эстонии считают, что главной целью президента России Владимира Путина является полный контроль над Украиной. Для срыва его планов необходимы три условия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы МИД Эстонии Урмаса Рейнсалу в интервью "24 каналу".

“Цель Путина - полный контроль над Украиной. Сила оружия и сила воли стран Запада должны остановить режим Путина на пути агрессии. Только немедленная и неизбежная расплата за преступные действия, сила украинской армии и сила воли западного мира сможет остановить убийцу”, - подчеркнул Рейнаслу.

По его словам, сейчас необходимо осознать, что война, которую инициировал Путин, является угрозой для всего мира.

Напомним, ранее Рейнсалу предложил включить запрет на выдачу виз в следующий пакет санкций Евросоюза против России.

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