В Эстонии назвали цель Путина в Украине и рассказали, как его остановить

В Эстонии считают, что главной целью президента России Владимира Путина является полный контроль над Украиной. Для срыва его планов необходимы три условия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы МИД Эстонии Урмаса Рейнсалу в интервью " 24 каналу ".

“Цель Путина - полный контроль над Украиной. Сила оружия и сила воли стран Запада должны остановить режим Путина на пути агрессии. Только немедленная и неизбежная расплата за преступные действия, сила украинской армии и сила воли западного мира сможет остановить убийцу”, - подчеркнул Рейнаслу.

По его словам, сейчас необходимо осознать, что война, которую инициировал Путин, является угрозой для всего мира.